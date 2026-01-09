Zug fährt gegen Baum – Sperrung zwischen Lübeck und Eutin

Kiel (dpa/lno) –

Im Kreis Ostholstein ist ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Unfall am Abend auf der Zugstrecke zwischen Lübeck und Eutin. Die Bergungsarbeiten laufen noch. Der betroffene Abschnitt wurde für Züge gesperrt, wie der Zugbetreiber Erixx auf der eigenen Webseite mitteilte.

Menschen seien nicht verletzt worden, an dem Zug sei lediglich ein kleiner Sachschaden entstanden. Nach dem Ende der Bergungsarbeiten soll der verunglückte Zug an den Bahnhof in Pönitz (Holst) zurückfahren. Von dort aus sei ein Schienenersatzverkehr für die Zuginsassen und weitere Reisende eingerichtet worden. Von der Sperrung sind laut Erixx die Linien RE83 und RB84 zwischen Lübeck und Eutin betroffen. In Lübeck stehe wartenden und gestrandeten Fahrgästen ein «Wärmezug» zum Aufenthalt zur Verfügung.