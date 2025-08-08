Zug der Nordbahn bleibt mit Defekt bei Tornesch liegen

Elmshorn/Tornesch (dpa/lno) –

Ein Zug der Nordbahn ist auf der Fahrt von Wrist (Kreis Steinburg) nach Hamburg wegen eines technischen Defekts liegen geblieben. Betroffen war nur ein Teil des zweiteiligen Zuges (Doppeltraktion), wie ein Sprecher der Nordbahn sagte. Zahlreiche Fahrgäste mussten auf freier Strecke zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) aussteigen und in den fahrfähigen Zugteil umsteigen. Die Strecke wurde im morgendlichen Berufsverkehr vorübergehend gesperrt und das Umsteigen von Einsatzkräften gesichert. Der defekte Zug wurde abgeschleppt. Gegen Mittag normalisierte sich der Verkehr nach Angaben der Nordbahn wieder.