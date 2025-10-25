Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen

Helmstedt (dpa) –

Gut drei Stunden haben rund 200 Fahrgäste auf der Bahnstrecke von Dresden nach Hannover in einem stehenden Zug ausharren müssen. Der IC 2446 war am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zum Stehen gekommen und konnte wegen eines technischen Defekts nicht weiterfahren, wie eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst habe man versucht, die Störung vor Ort zu beheben. Gegen 23.40 Uhr konnten die Fahrgäste dann auf einen Ersatzzug und Busse umsteigen. Die Deutsche Bahn entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und dankte den Fahrgästen für ihre Geduld.

Einem Mitreisenden zufolge war der Zug nahe Helmstedt zum Stehen gekommen. Zwischenzeitlich sei auch der Strom im Zug ausgefallen. Die Fahrgäste saßen demnach zeitweise im Dunkeln.