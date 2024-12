Zug bleibt bei Tornesch liegen – Ausfälle und Verspätungen

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines liegengebliebenen Regionalzuges sind am Vormittag im Norden Züge teilweise ausgefallen. Fahrgäste mussten Verspätungen im Nah- und Fernverkehr in Kauf nehmen. Die Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg war am Vormittag für gut eineinhalb Stunden gesperrt worden, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Der Zug war den Angaben zufolge bei Tornesch (Kreis Pinneberg) liegen geblieben.

Aus dem Norden kommende Züge konnten deshalb teilweise nicht bis zu ihrem Zielbahnhof Hamburg fahren und wendeten schon vorher. Gegen Mittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Warum der Zug liegen geblieben war, war zunächst unklar.