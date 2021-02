Zufluchtsort: Obdachlose schlafen in Marktkirche

Hannover (dpa/lni) – Obdachlose haben in der geöffneten Marktkirche in Hannover Zuflucht vor der Kälte gefunden. Am Sonntagabend seien zunächst sieben Menschen ohne Obdach in die Kirche gekommen, die eine Übernachtungsmöglichkeit suchten, sagte Insa Becker-Wook, Sprecherin des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes Hannover. Schlafmöglichkeiten gebe es für zehn Personen. «Aber auch wer sich nur bei Tee, Kaffee oder Gebäck aufwärmen möchte, ist jederzeit willkommen», sagte die Sprecherin.

Die Marktkirche öffnete am Sonntagabend erstmals für das Übernachtungsangebot die Türen. Es soll vorerst noch bis Mitte Februar gelten. Ehrenamtliche versorgten Hilfesuchende mit warmen Getränken und Essen. Das Angebot der Marktkirchengemeinde und des Diakonischen Werks wird von der Stadt Hannover unterstützt. Bei der Unterbringung müssen die Corona-Regeln beachtet werden.

Hannoveraner Bürgerinnen und Bürger gaben am Sonntagabend Spenden wie etwa Schlafsäcke in der Marktkirche ab. «Es ist eine sehr ruhige Stimmung», sagte Becker-Wook. Ein Pastor stehe den Obdachlosen die ganze Nacht über auch für Seelsorge-Gespräche zur Verfügung.

Die katholische Kirche in der Region Hannover öffnete am Sonntag am Platz vor der Basilika in der Calenberger Neustadt eine Wärmestube und den Tagestreff des Caritasverbandes mit Schlafmöglichkeiten rund um die Uhr für Obdachlose. Die ersten Männer und Frauen seien am Sonntagabend einquartiert worden, sagte Sprecher Rüdiger Wala. Außerdem konnten sich Menschen ohne Obdach mit warmen Getränken und Brötchen stärken.

