Züge zwischen Hannover und Hamburg weiterhin verspätet

Hannover/Hamburg (dpa) –

Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg weiterhin auf Verspätungen einstellen. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen. Starkregen hatte am vergangenen Freitag das Gleisbett zwischen Eschede und Unterlüß im Landkreis Celle beschädigt.

Die Reparaturarbeiten an der Stelle dauern an. Züge ohne Halt zwischen Hannover und Hamburg verspäten sich laut Sprecherin um rund eine halbe Stunde und werden umgeleitet. Verbindungen mit Zwischenhalten kommen demnach etwa 20 Minuten später am Ziel an. Wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden, sagte die Bahnsprecher zunächst nicht.