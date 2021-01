Zuckowski überlässt die TV-Fernbedienung seiner Frau

Liedermacher Rolf Zuckowski sitzt vor dem Theater «Schmidts Tivoli». Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Wenn der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski (73) abends vor dem Fernseher sitzt, überlässt er die Programmauswahl gern seiner Frau. «Wir haben zum Glück einen sehr ähnlichen Geschmack. Und ich passe mich auch gern ein bisschen meiner Frau an, die in der Regel etwas leichtere Kost liebt», sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er schaue durchaus auch Filme, die ihm dann vielleicht den Schlaf rauben. «Gut, dass sie mich davon abhält.»

Seine Frau und er seien dabei keine klassischen Seriengucker. Mit zwei Ausnahmen: die ZDF-Klassiker «Der Bergretter» und «Der Bergdoktor». «Da sind uns die Personen sehr vertraut und wir lieben die Berge. Das sind die beiden Serien, auf die wir uns immer sofort einigen können.» 2018 sei der «Bergretter»-Darsteller Sebastian Ströbel sogar in Hamburg bei der Premiere des Theaterstücks «In der Weihnachtsbäckerei» zu Besuch gewesen. «Er meinte da, dass ich ihn auch gern mal am Set besuchen und mit ihm im Hubschrauber fliegen kann. Das haben wir aber noch nicht geschafft. Aber die Einladung steht, glaube ich.»

Zuckowski («Wie schön, dass du geboren bist», «In der Weihnachtsbäckerei», «Stups, der kleine Osterhase») hat in den vergangenen 50 Jahren mehr als 800 Lieder für Kinder und Erwachsene geschrieben.

