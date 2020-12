Zu wenige Hebammen: Suche für werdende Eltern schwer

Eine Hebamme tastet den Bauch einer Frau ab, die im neunten Monat schwanger ist. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Zwischen Harz und Nordsee fehlen nach Angaben des Hebammenverbandes Niedersachsen vor allem in ländlichen Regionen Fachkräfte der Geburtsbegleitung. «Wir gehen davon aus, dass nahezu 30 Prozent der Schwangeren, die eine Betreuung wünschen, keine Hebamme finden», sagte die Landesvorsitzende Veronika Bujny am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Besonders angespannt sei die Lage im Umland von Hannover und Hamburg. Es seien in den vergangenen Jahren vielerorts Geburtsstationen geschlossen worden, auch gebe es zu wenige Geburtshäuser. In Emden soll im kommenden Sommer trotz Protesten der Kreißsaal geschlossen werden. «Ich denke, diese Entwicklung wurde von Corona beschleunigt», sagte Bujny.

Angesichts der Personalknappheit haben sich landesweit in über ein Dutzend Regionen Hebammenzentralen etabliert, die werdende Eltern und Fachkräfte zusammenbringen. Wie Pro Familia am Freitag mitteilte, konnte die Hebammenzentrale der Region Hannover seit Projektbeginn im April 2019 mehr als 1000 Schwangeren über eine Online-Plattform die «dringend benötigte Betreuung» vermitteln. Dies entspreche einer Erfolgsquote von rund 80 Prozent der Anfragen. Das Angebot werde dringend benötigt, auch über das Jahr 2021 hinaus, hieß es. Dann endet die Laufzeit des von der Region geförderten Projektes.

Laut Verbandschefin Bujny sind die Hebammenzentralen ein gelungenes Modell auch zur Vernetzung und Fortbildung der Fachkräfte.

Hebammenverband Niedersachsen

Hebammenzentrale Hannover