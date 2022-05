Zu wenig Sponsoren: Kitesurf World Cup fällt 2022 aus

Westerland/Sylt (dpa/lno) –

Der Kitesurf World Cup vor Sylt findet in diesem Jahr nicht statt. Wie der Veranstalter der am 23. August geplanten Traditionsveranstaltung auf seiner Facebookseite mitteilte, fällt das Event aus Mangel an Sponsoren aus. Auch die «Sylter Rundschau» hatte darüber berichtet.

«Wir sind unendlich traurig, vor allem für die Sportlerinnen und Sportler, unsere Fans und die Besucherinnen und Besucher vor Ort. Die Zurückhaltung potenzieller Sponsoren müssen wir jedoch akzeptieren, denn ohne sie geht es leider nicht», hieß es in der Mitteilung.

Man werde alles daransetzen, dass das Event im kommenden Jahr wieder am Brandenburger Strand in Westerland stattfinden könne. Die Absage ist für den Veranstalter ein neuer Rückschlag, nachdem der Wettkampf schon 2020 Corona-bedingt ausgefallen war. 2021 war die Weltelite des Wassersports nach Westerland zurückgekehrt. Die Veranstaltung fand im vorigen August zum 15. Mal statt, nach 2019 zum zweiten Mal auf Sylt.