Zu schnelles Fahren kostet Raser mehr als 1000 Euro

Rendsburg (dpa/lno) – Ein Autofahrer, der in Rendsburg mehr als doppelt so schnell wie erlaubt gefahren ist, muss mit einem Bußgeld von mehr als tausend Euro und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Der Mann war am Sonntagvormittag statt mit erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit Tempo 110 in einer Kontrollstelle geblitzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Polizei geht eine richterliche Rechtsprechung bei derartigen Überschreitungen von einer vorsätzlichen Tatbegehung aus. «In solchen Fällen wird das Bußgeld, was laut Katalog 560 Euro und zwei Monate Fahrverbot bedeuten würde, verdoppelt.» Den Autofahrer erwarte somit in den nächsten Tagen ein Bußgeld von 1120 Euro sowie zwei Monate Fahrverbot.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-389902/2

Pressemitteilung der Polizei