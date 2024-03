Hamburg (dpa) –

Zu Ostern startet wieder die Aktion «Post mit Herz»: Wer möchte, kann Menschen in Pflege- oder Obdachloseneinrichtungen mit einer Karte oder einem Brief zu den Feiertagen eine Freude machen. «Immer wieder lesen wir in den Rückmeldungen nach Aktionen, wie rührend es ist, in die überraschten, strahlenden Augen zu sehen. Ein Gefühl der Wärme und des Miteinanders – insbesondere für sozial isolierte Menschen ist dies sehr besonders», teilten die Organisatoren mit. Auf der Online-Plattform www.postmitherz.org vermitteln die Initiatoren von «Post mit Herz» die Adressen von sozialen Einrichtungen an freiwillige Karten-Schreiber. Seit der Gründung im Jahr 2020 sind nach Angaben der Initiatoren bereits eine halbe Million Karten und Briefe verschickt worden.