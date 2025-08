Zu neunt im Auto unterwegs – Polizei stoppt Wagen

Seesen (dpa) –

Die Polizei hat ein mit neun Menschen völlig überfülltes Auto auf der A7 bei Seesen im Landkreis Goslar gestoppt. An Bord des Mittelklassewagens befanden sich auch drei Kinder und zwei Jugendliche, wie die Polizei mitteilte. Zwei saßen dabei im Kofferraum. Der 18 Jahre alte Fahrer besaß zudem keinen gültigen Führerschein.

Er gab laut Polizei an, eingesprungen zu sein, weil der ursprüngliche Fahrer sich nicht wohlfühlte. Der Wagen war demnach auf dem Weg nach Kiel. Vier Mitfahrer wurden am Sonntagnachmittag zu einem Bahnhof gebracht, bevor das Auto, nun mit dem rechtmäßigen Fahrer am Steuer, in Richtung Norden weiterfahren durfte.