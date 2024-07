Zu Ehren von Taylor Swift – «Elphi» goes «Eras»

Hamburg (dpa/lno) –

Zehntausende Swifties in Hamburg fiebern den Konzerten in der kommenden Woche in Hamburg entgegen. Die Elbphilharmonie, eher ein Ort klassischer Konzerte, heißt Popstar Taylor Swift schon mal willkommen. Auf Instagram präsentiert sich die Elphie im bunten Glitzerlook der«Eras-Tour» und den Worten: «Welcome Swifties».

Dazu der Text «Let’s make the whole city shimmer» (etwa: Lasst uns die ganze Stadt zum Schimmern/Glitzern bringen) – in Anspielung an eine Textzeile aus dem Song.

Taylor Swift wird im Rahmen ihrer «Eras Tour» am 23. und 24. Juli in Hamburg erwartet. 100.000 Besucher werden bei den Konzerten jubeln. Zuvor spielt sie an drei Abenden in Gelsenkirchen. Am 27. und 28. Juli folgt dann München als letzte Station in Deutschland.