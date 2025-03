Zoo Hannover startet mit Neuerungen in die Saison

Der Zoo Hannover wird in diesem Jahr 160 Jahre alt. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Der Zoo Hannover startet mit einem Jubiläums-Programm und verschiedenen Neuerungen in seine 160. Saison. Am 4. Mai soll unter anderem eine Torte für alle Zoogäste angeschnitten werden, wie der Erlebniszoo mitteilte. Von Samstag an hat der Zoo täglich geöffnet.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem tägliche Tierpräsentationen im sogenannten Zoologicum, wo Besucher über die Lebensweisen von Tieren informieren können. Zu sehen sind unter anderem Nasenbären, ein Blaubussard und ein Rauwolliges Pommersches Landschaf. An einer anderen Station, der sogenannten Nistkasten-Galerie, sollen Besucher mehr darüber erfahren, wie man Vogelarten ihnen artgerecht helfen kann. Zudem gibt es einen neuen Online-Blog, auf dem über den Alltag der Zoo-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen berichtet wird.

Anlässlich des Jubiläums soll es auch eine Ausstellung mit historischen Fotos geben. Ab dem 4. Mai soll zudem eine interaktive Rallye in der Zoo-App verfügbar sein. Dabei müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem Rätsel und Quizfragen zu Zootieren und der Geschichte der Einrichtung lösen. Für das Wochenende des 17. und 18. Mai ist ein Familienfest unter anderem mit Tierfütterungen und Live-Musik geplant sowie für den 22. Mai ein Benefizlauf. Im August soll darüber hinaus an vier Abenden Akrobatik- und Comedy-Programm angeboten werden.