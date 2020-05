Zoo-Besucher können erstmals Eisbären Anna und Elsa sehen

Die Anfang Dezember im Bremerhavener Zoo am Meer geborenen Eisbären-Zwillinge sind mit Mama Valeska in der Außenanlage. Foto: Bernd Ohlthaver/Zoo am Meer Bremerhaven/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Erstmals haben Besucher am Freitag im Zoo am Meer in Bremerhaven den Eisbär-Nachwuchs in Augenschein nehmen können. «Die Leute sind glücklich, dass es wieder losgeht», sagte Zoodirektorin Heike Kück. «Die Stimmung ist super.» Die fünf Monate alten Jungtiere Elsa und Anna seien für die Besucher am ersten Tag nach der Schließung wegen der Corona-Krise «das Highlight». Eisbärin Valeska hatte die Zwillinge am 8. Dezember zur Welt gebracht, anschließend kümmerte sie sich hinter den Kulissen des Zoos um den Nachwuchs.

Als die beiden Jungtiere Ende März fit genug waren für ihren ersten Aufenthalt im Außengehege, hatte der Zoo bereits wegen der Corona-Krise geschlossen. Daher seien die Jungtiere auch noch nicht sonderlich an Menschen gewöhnt. «Wenn es ihnen zu viel wird, haben sie die Möglichkeit, in den Backstagebereich zu gehen», betonte Kück. Das Tierwohl stehe an erster Stelle. Sie wies daraufhin, dass der Zoobesuch derzeit nur mit vorheriger Online-Anmeldung möglich sei.

