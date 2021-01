Zollbeamte finden drei Kilo Marihuana in Waschmittelkartons

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bad Bentheim (dpa/lni) – Zollbeamte haben in einem Kofferraum mehr als drei Kilogramm Marihuana im Wert von rund 32.000 Euro gefunden. Wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte, entdeckten die Zöllner das Rauschgift am Montag bei einer Kontrolle im Kofferraum eines Autos an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim. Das Rauschgift befand sich in sieben verschweißten Tüten, die in vier Waschmittelkartons versteckt waren. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde einem Haftrichter vorgeführt und für die Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

