Kiel (dpa/lno) –

Das Hauptzollamt Kiel hat bei zwei Einsätzen insgesamt knapp 21 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Die Funde von jeweils 10,4 Millionen Zigaretten wurden am 29. November 2023 und am 5. Dezember 2023 am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde gemacht, wie das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mitteilte. Details zu den Funden werden am Mittwochmittag (12.00 Uhr) im Hauptzollamt in Kiel auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.