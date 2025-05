Zoll stellt fast 15.000 Zigaretten sicher

Stuhr (dpa/lni) –

Der Zoll hat fast 15.000 geschmuggelte Zigaretten und weitere Tabakwaren bei einer Kontrolle in Stuhr (Landkreis Diepholz) sichergestellt. Die Beamten entdeckten die Ware unter anderem in der Mittelkonsole und in den Türen eines Transporters, wie der Zoll mitteilte.

Der Zoll stoppte das Fahrzeug auf einem Autohof an der Autobahn 1 bereits am Sonntag. Die neun Insassen im Alter zwischen 23 und 54 Jahren gaben an, von Polen nach Belgien unterwegs zu sein. Die Einsatzkräfte untersuchten den Transporter und stellten die Zigaretten sicher. Sie ermitteln gegen den 25-jährigen Fahrer. Er musste mehr als 3.000 Euro Tabaksteuer zahlen und 2.000 Euro an Sicherheitsleistung hinterlegen.