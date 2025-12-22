Zoll stellt eine Million unversteuerte Zigaretten sicher

Munster (dpa/lni) –

Das Zollfahndungsamt Hannover hat knapp eine Million unversteuerte Zigaretten in Munster im Heidekreis sichergestellt. In den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag durchsuchten die Ermittler eine Lagerhalle in Munster und die Wohnanschriften von drei Beschuldigten in Faßberg und Munster, wie der Zoll mitteilte.

Ihnen wird vorgeworfen, seit April mit unversteuerten Zigaretten Handel getrieben und dabei einen Steuerschaden von fast 2,5 Millionen Euro verursacht zu haben. Ein 42 Jahre alter Beschuldigter aus Munster sitzt in Untersuchungshaft.

In der Lagerhalle fanden die Zollfahnder mehr als 900.000 Stück unversteuerte Zigaretten, weitere wurden in den Wohnungen gefunden. «Neben den unversteuerten Zigaretten konnten auch eine illegale Schreckschusswaffe, Übungsmunition aus Beständen der Bundeswehr, 56 Packungen verbotener Arzneimittel und fast 100 Gramm Kokain sichergestellt werden», sagte Tobias Steinführer, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover. Das Zollfahndungsamt Hannover führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade.