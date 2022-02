Zoll: Menge Kokain in Brokkoli-Container beträgt 140 Kilo

Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift „Zoll“. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Zollfahnder haben in einem Schiffscontainer mit Brokkoli sogar noch mehr Kokain entdeckt als zuerst angenommen: Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass sich darin 140 Kilogramm befanden, sagte der Sprecher der Hamburger Zollfahndung, Stephan Meyns, am Mittwoch. Bei einer ersten Lage-Einschätzung nach dem Einsatz im Hamburger Hafen war der Zoll am Dienstag zunächst von rund 120 Kilogramm ausgegangen.

Das Rauschgift sei bei einer Routinekontrolle in einer Ladung aus Südamerika entdeckt worden. «Wir gehen davon aus, dass das Kokain, das im Hafen ankommt, relativ rein ist», erläuterte Meyns. «Es wird jetzt kriminaltechnisch untersucht.» Anschließend solle das sichergestellte Kokain zeitnah vernichtet werden.

Die gefundene Menge von etwa 140 Kilogramm Kokain ließe sich nach Expertenschätzung vermutlich auf etwa das Doppelte strecken. In so einem Fall könnten Kriminelle damit rund 17 Millionen Euro einnehmen, sagte Meyns.

