Zoll lässt Schmuggel von Luxushandtaschen auffliegen

Bremen (dpa/lni) –

Zollbeamte haben am Bremer Flughafen den Schmuggel von mehreren Luxushandtaschen im Wert von 10.000 Euro verhindert. Die Beamten hätten die Taschen am Sonntag im nachgesandten Reisegepäck einer 36-Jährigen entdeckt, teilte das Hauptzollamt Bremen mit. Die Frau war mehrere Tage zuvor aus Albanien kommend am Bremer Airport angekommen, ein Teil ihres Reisegepäcks erreichte den Flughafen jedoch verspätet. Bei der Abholung meldete die Frau beim Zoll keine Waren von Wert an. Allerdings wollten die Beamten es genau wissen, schauten nach und fanden Taschen mit dem Label namhafter Luxuswarenhersteller.

Rechnungen für die Taschen konnte die Frau den Angaben zufolge nicht vorweisen. Ihre Behauptung, die Taschen seinen schon älter und daher wenig wert, half ihr nicht – laut Zoll handelte es sich um neuwertige und nicht gefälschte Waren. Im Fall der Luxustaschen wurden schließlich Steuern von fast 2.400 Euro fällig – und die Beamten leiteten ein Steuerstrafverfahren ein.