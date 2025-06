Zoll Hannover deckt mehr Organisierte Kriminalität auf

Organisierte Kriminalität beschäftigt das Hauptzollamt in Hannover. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa) –

Illegale Zigaretten, Waffen und Pyrotechnik: Die Zahl der Fälle von Organisierter Kriminalität ist laut dem Zoll Hannover in den letzten Jahren weiter angestiegen. Die Behörde habe im vergangenen Jahr rund 34 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt – dreimal so viele wie noch im Jahr 2023. Auch die Menge an gefundener illegaler Pyrotechnik habe sich von 2023 auf 2024 sogar mehr als verdreifacht.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 in 30 Fällen Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität eingeleitet. 2023 waren es noch 26 Fälle, ein Jahr zuvor 17. «Die organisierte Kriminalität stellt durch ihre gesellschaftlich zersetzende Wirkung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dar», sagte Monika Dennhardt, Leiterin des Zollfahndungsamts Hannover am Dienstag.

Illegaler Handel mit E-Zigaretten nimmt zu

Die Beamten stellten im vergangenen Jahr unter anderem 115 Schusswaffen, knapp 18.000 Patronen erlaubnispflichtiger Munition und fast eineinhalb Tonnen Pyrotechnik sicher. Auch der illegale Handel mit E-Zigaretten und deren dazugehörigen Liquids stieg im Jahr 2024 laut Zoll noch einmal deutlich an.

Das Gebiet des Zollfahndungsamts Hannover umfasst eine Fläche von etwa 60.000 Quadratkilometern. Rund 300 Beamte sind nach Angaben der Behörde für weite Teile Niedersachsens, Bremens, Sachsen-Anhalts und für Teile Ostwestfalens zuständig.