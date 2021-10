Zoll findet Pavianzähne in Gepäck von Flugreisendem

Ein Streifenwagen mit der Aufschrift «Zoll». Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Zwei Eckzähne eines Bärenpavians hat der Zoll am Flughafen Hannover sichergestellt. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, wurden die rund zehn Zentimeter langen Zähne am Mittwoch vor einer Woche im Gepäck eines 63-Jährigen bei einer routinemäßigen Röntgenkontrolle gefunden. Der aus Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) stammende Mann war bereits zuvor von Windhuk (Namibia) über Frankfurt nach Hannover gereist. Sein Gepäck hatte er sich Nachsenden lassen.

Durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen sind die beiden Zähne geschützt und dürfen nur mit einer entsprechenden Genehmigung eingeführt werden. Eine derartige Genehmigung besitzt der Reisende nicht. Das Bundesamt für Naturschutz beurteilt nun, ob und welche Strafe auf den Mann zukommt.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-572292/2

Zoll-Mitteilung mit Fotos