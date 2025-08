Zoll findet knapp 60.000 geschmuggelte Zigaretten im Gepäck

Hamburg (dpa/lno) –

Zollbeamte haben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei Kontrollen am Flughafen Hamburg insgesamt fast 60.000 Zigaretten sichergestellt. Am 8. Juli habe eine 27 Jahre alte Frau bei der Einreise aus Griechenland versucht, 190 Stangen Zigaretten mit rund 38.000 Zigaretten am Zoll vorbei in die Bundesrepublik zu schmuggeln, teilte der Zoll erst heute mit.

Einen Tag später fanden die Zöllner im Gepäck eines 34 Jahre alten Reisenden aus der Türkei 100 Stangen mit insgesamt 20.000 Zigaretten. Da sich im Gepäck beider Reisender keine persönlichen Gegenstände, sondern nur große Mengen an Zigaretten befunden hätten, geht der Zoll von einem gewerblichen Schmuggel aus.

Gegen die 27-Jährige und den 34-Jährigen wurden den Angaben zufolge Steuerstrafverfahren wegen der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamtes Itzehoe übernommen.