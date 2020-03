Zoll findet 6000 Schlagringe

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Zoll hat in einer Lieferung aus China 6000 Schlagringe entdeckt. Sie waren in 20 Kisten unter hunderten Kartons mit Schlüsselanhängern und Lautsprechern versteckt, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge waren die Schlagringe für den ungarischen Markt bestimmt. Schlagringe gelten in Deutschland laut Waffengesetz als eine verbotene Waffe. Gegen den Importeur der Waffen werde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fund war bereits am 9. März gemacht worden, wurde aber nun erst bekanntgegeben.