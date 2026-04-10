Zoll findet 1,6 Tonnen Kokain in Container mit Bananen

In der Containerprüfanlage fielen Auffälligkeiten auf – deshalb wurde ein Bananencontainer aus Ecuador entladen. (Symbolfoto) -/Zoll Hamburg/dpa

Hamburg (dpa) –

In einem mit Bananen beladenen Container aus Ecuador haben Hamburger Ermittler von Zoll und Polizei geschmuggeltes Kokain im Wert von rund 30 Millionen Euro entdeckt. Die Drogen seien in 1.600 Paketen verpackt gewesen, teilten Zoll und Polizei in Hamburg mit. Mit der Aktion sei ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen, sagte Zollkriminalamtsleiter Tino Igelmann dazu.

Auf die Schmuggelware waren Mitarbeiter der Containerprüfanlage im Hamburger Hafen Mitte März aufmerksam geworden. Auffälligkeiten bei einem der Container hätten darauf hingewiesen, dass in den Containern nicht nur Bananen importiert werden sollten. Beim Entladen fanden die Ermittler schließlich die in die Bananenkartons beigepackten Kokainpakete.

Die fachübergreifende Ermittlungsgruppe «Rauschgift Hamburg» führt die Ermittlungen in dem Fall. Die sichergestellte Menge sei vergleichsweise groß. Aktuelle Zahlen aus 2025 liegen den Angaben zufolge allerdings noch nicht vor.