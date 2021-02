Zoll entdeckt Hundewelpen in Kleintransporter

Das Wappen des Zolls ist auf einer Uniform zu sehen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Hann. Münden (dpa/lni) – Zollbeamte haben bei einer Kontrolle an der Autobahn 7 vier Hundewelpen in viel zu kleinen Transportboxen eines Kleintransporters entdeckt. Die Tiere seien in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen, teilte das Hauptzollamt Braunschweig am Freitag mit. Bei der Kontrolle auf Parkplatz an der A 7 bei Hann. Münden standen sie teilweise in ihrem eigenen Kot und hatten weder Wasser noch Futter.

Die Beamten zweifelten an der Echtheit der Heimtierpässe, die die drei rumänischen Insassen vorlegten und schalteten das Veterinäramt ein. Aus Tierschutzgründen und zum Schutz der Allgemeinheit vor Tollwut seien die Tiere sichergestellt worden. Cockerspaniel-Welpen werden laut Zoll in Deutschland regulär zu Preisen zwischen 1400 und 1800 Euro verkauft. Die Versuchung sei groß, das Geschäft ohne Kosten für tierärztliche Behandlungen, Impfungen und Dokumente zu machen.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-412128/2

Mitteilung mit Bildern