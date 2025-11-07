Zoll durchsucht mehrere Wohnungen bei Husum

Itzehoe (dpa/lno) –

Bei Durchsuchungen von Wohnungen im nördlichen Schleswig-Holstein haben Beamte mehrere Beweismittel beschlagnahmt. Beteiligt waren rund 40 Einsatzkräfte vom Zoll Itzehoe, der Landes- und Bundespolizei sowie des zuständigen Ordnungsamtes, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Itzehoe mitteilte. Auch zwei Zollhunde waren bei dem mehrstündigen Einsatz bei Husum dabei. Die Durchsuchung hatte demnach bereits am Dienstag stattgefunden.

Ausgangspunkt für den Einsatz ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg gegen zwei Männer und eine Frau. Sie stehen unter dem Verdacht, illegal Frauen nach Deutschland eingeschleust und deren unerlaubte Ausübung der Prostitution gefördert zu haben.

«Während der Durchsuchungen konnten weitere umfangreiche Beweismittel, unter anderem Bargeld, verbotene Gegenstände, Notebooks sowie Mobiltelefone, die auf weitere Straftaten hindeuten, beschlagnahmt werden», teilte der Sprecher mit. Das umfangreiche Datenmaterial und die Aufzeichnungen sollen in den nächsten Wochen ausgewertet werden. Der Sprecher geht davon aus, dass die Ermittlungen dauern werden.