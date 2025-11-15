Zoll durchsucht elf Gebäude – Ermittlungen gegen Dachdecker

Osnabrück (dpa/lni) –

Wegen Ermittlungen gegen Dachdecker hat der Zoll am Morgen elf Gebäude im Raum Osnabrück durchsucht. Dabei stellten die Beamten in den Gewerbe- und Wohngebäuden unter anderem Computer und Mobiltelefone sicher, wie der Zoll mitteilte. Hintergrund sind demnach Ermittlungen gegen zwei Chefs einer Dachdecker-Firma, die Lohn vorenthalten und veruntreut haben sollen.

Einer der beiden Chefs und Inhaber der Firma habe zudem gleichzeitig Bürgergeld bezogen und die Einnahmen nicht mitgeteilt. Um den Schaden auszugleichen, stellte der Zoll auch Vermögenswerte sicher. Die Ermittlungen dauern an.