Zoll: 2022 mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt

Bremen (dpa/lni) –

Das Hauptzollamt Bremen hat im vergangenen Jahr mehr als eine Tonne Kokain im Bremerhavener Überseehafen sichergestellt. Der Schwarzmarktwert liege bei mindestens 100 Millionen Euro, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Behörde hatte bereits Anfang 2022 einen der Funde bekanntgeben: Zollbeamte hatten mehr als 450 Kilogramm Kokain in einem Container aus Uruguay entdeckt. Es war den Angaben zufolge einer der größten Kokainfunde in Bremerhaven, die bis dahin gemacht wurden.

Wegen der laufenden Ermittlungen könne zu den anderen Sicherstellungen keine Auskunft gegeben werden, sagte der Sprecher. Auch 2017 und 2020 hatten Zollbeamte schon mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt. Einer der Gründe für derart große Mengen sei, dass die Anbaugebiete vergrößert worden seien, sagte der Sprecher. Zum anderen arbeite der Zoll mit speziellen Risikoanalysen. Diese seien eine «effektive Methode» zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels, sagte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts, laut Mitteilung.