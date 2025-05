Zoe Wees spricht über Gewalt durch Ex-Freund

Zoe Wees spricht über Gewalt in einer vergangenen Beziehung. (Archivbild) Henning Kaiser/dpa

Hamburg (dpa) –

Sängerin Zoe Wees hat über Gewalt durch einen Ex-Freund gesprochen. Ihr früherer Partner habe sie gebissen, geschubst und geschlagen, erzählte die 23-Jährige in der NDR-Sendung «deep und deutlich». Sie wolle über das Thema häusliche Gewalt sprechen, damit «mehr Frauen sich trauen, rauszugehen und zu sagen: „Ich brauche Hilfe“».

Sie selbst habe bei ihrem Partner erst keine Anzeichen gesehen, er sei ein «lieber Mensch» gewesen, erzählte die Sängerin. «Nachdem wir dann zusammen waren, habe ich gemerkt, dass er irgendwie anders wird und, ja, mit mir nicht normal umgeht.» Er habe irgendwelche Substanzen genommen, sagte Wees. Das habe ihn komplett verändert. Sie habe ihn nicht wiedererkannt, sagte sie.

Als sie ihn irgendwann auf die Gewalt angesprochen habe, sei das «so ausgeartet, dass ich dann irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand geklatscht wurde oder so», erzählte sie. Es sei nicht leicht gewesen, ihn darauf anzusprechen. «Ich habe immer die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich den nächsten Anfall durchmachen muss, weil ich ja auch Epilepsie hatte», sagte die Sängerin. Sie habe versucht, so leise zu sein wie es ging – «bis es gar nicht mehr ging». Sie habe auch Angst gehabt, darüber zu sprechen, damit sich niemand um sie sorge.

Die Sendung mit Zoe Wees und anderen Gästen ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Als Sängerin schaffte Zoe Wees 2020 mit ihrem Lied «Control» den Durchbruch. Damit landete die damals 18-Jährige quasi über Nacht in mehreren Ländern auf Platz 1 der Single-Charts und wurde im In- und Ausland zur gefragten Künstlerin. Im Herbst 2023 veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin dann ihr Debütalbum «Therapy».