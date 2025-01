Zoe Wees: Habe das Nein-Sagen gelernt

Hamburg (dpa) –

Die norddeutsche Musikerin Zoe Wees (22) hat sich nach ihrem schnellen Erfolg und den vielen Auftritten und Interviews im In- und Ausland eine längere Auszeit gegönnt – und in der Zeit wichtige Dinge gelernt. «Ich habe viel an mir selbst gearbeitet. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die ich liebe», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. Dabei habe sie auch verinnerlicht, dass alles seine Zeit habe.

Während ihrer Auszeit hat sie noch etwas gelernt: «Ich sage jetzt mittlerweile auch sehr gerne Nein.» Ihre Strategie sei dabei, in ihr Herz zu hören. Und wenn sie etwas nicht fühle, sage sie einfach Nein. Das sei ihr am Anfang schwer gefallen, weil zu Beginn ihrer Karriere viele Leute mitentscheiden durften. Sie habe deshalb teilweise einfach mitgemacht und konnte das deshalb oft auch nicht genießen. «Und jetzt weiß ich, wie ich nein sagen muss, wann ich Nein sagen kann und fühle mich dabei auch gut und bleibe auch bei der Meinung.»

Zoe Wees feierte 2020 mit ihrem Lied «Control» den Durchbruch. Damit landete die damals 18-Jährige quasi über Nacht in den Single-Charts und wurde im In- und Ausland zur gefragten Künstlerin. Der Hit ist Universal Music zufolge bereits mehr als drei Milliarden Mal gestreamt worden. Im Herbst 2023 veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin dann ihr Debütalbum «Therapy». Mitte Januar hat Zoe Wees ihre erste Single («Traitor») nach ihrer etwa einjährigen Auszeit veröffentlicht.