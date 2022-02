Zivilpolizisten in Hamburg bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Bei einem Einsatz in Hamburg sind zwei Zivilpolizisten verletzt worden. Die Beamten seien am Dienstagabend vor einer Drogenhilfe-Einrichtung eingeschritten, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf einer der Polizisten durch einen Messerstich verletzt wurde. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich. Der zweite Beamte sei durch Pfefferspray verletzt worden.

Mindestens ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Die Hintergründe des Falls seien noch unklar. Zum Alter der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Polizisten suchten am Abend in der Nähe des Tatorts nach Spuren.

