Zivilfahnder an Tankstelle bestohlen

Demnach sollen auch ein Funkgerät und die Dienstwaffe des Beamten in dem Rucksack gewesen sein. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Zivilfahnder der Hamburger Polizei ist an einer Tankstelle bestohlen worden. Dem Beamten sei am Montagabend beim Tanken am Bahnhof Dammtor ein Rucksack aus seinem Fahrzeug entwendet worden, als er zum Bezahlen gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. In dem Rucksack hätten sich sowohl persönliche als auch Ausrüstungsgegenstände befunden. Was für Ausrüstungsgegenstände, sagte er nicht.

Der NDR berichtete, dass sich ein Funkgerät und die Dienstwaffe des Beamten in dem Rucksack befunden hätten. Zudem gebe es bereits Hinweise auf einen Tatverdächtigen, hieß es. Auch dazu wollte sich der Polizeisprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern.