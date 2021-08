Ziviler Streifenwagen stößt mit Auto zusammen

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Mit Blaulicht und Sirene war ein Streifenwagen in Göttingen unterwegs – und ist in einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Fahrer der beiden Wagen seien schwer verletzt worden und in die Uniklinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Warum die beiden Wagen auf der Kreuzung An der Lutter/Hannoversche Straße kollidierten, war demnach zunächst unklar. Der Polizist habe einen zivilen Funkstreifenwagen gefahren und musste von der Feuerwehr befreit werden, da er hinter dem Steuer eingeklemmt wurde. Die Kreuzung sei am Abend für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt worden. An beiden Fahrzeugen sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, die Höhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

