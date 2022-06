Hannover (dpa) –

Eine Artistin ist bei einer Probe in der Region Hannover mehrere Meter tief abgestürzt und schwer verletzt worden. Die 28-Jährige probte in einem Zirkus, der in Großburgwedel gastierte, eine Akrobatiknummer. Dabei stürzte sie aus rund vier Metern in die Tiefe. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam die Frau in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar, die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.