Zirkus Roncalli mit Sonderzug in Lübeck eingetroffen

Am Nordlandkai wurden die rund 80 zum Teil historischen Zirkuswagen von Traktoren über eine Rampe vom Zug gezogen. Volker Gerstmann/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Der Zirkus ist da: Mit einem mehr als 800 Meter langen Sonderzug ist am Donnerstag der Zirkus Roncalli in Lübeck eingetroffen. Am Nordlandkai wurden die rund 80 zum Teil historischen Zirkuswagen von Traktoren über eine Rampe vom Zug gezogen.

Für die Entladung nutzt Roncalli das Terminal der Nordic Rail Service GmbH im Lübecker Hafen. Da die Laderampe für den gesamten Zug zu kurz sei, könnten immer nur zwei bis drei Waggons zurzeit entladen werden, sagte Roncalli-Sprecherin Angela Weller. «Deshalb wird das Ausladen der Wagen voraussichtlich den ganzen Tag dauern», sagte sie.

Da das Gastspiel am Holstentor in Lübeck erst am 6. August beginnt, werden die Wagen nach Wellers Angaben zunächst auf einem Lagenplatz abgestellt. Die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon etwa ein Drittel künstlerisches Personal – werden nach Angaben der Sprecherin erst kurz vor Beginn des Gastspiels individuell anreisen.