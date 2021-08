Zimmermann warnt vor Norderstedt: «Immer eine gute Adresse»

Hannovers Trainer Jan Zimmermann geht über den Platz. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Trainer Jan Zimmermann von Hannover 96 kennt den Pokalgegner Eintracht Norderstedt aus seiner Zeit beim TSV Havelse noch sehr gut. «Das ist eine gute Fußball-Mannschaft. Sie haben in den letzten Jahren in der Regionalliga immer eine gute und ordentliche Rolle gespielt», sagte der 41-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu dieser Erstrunden-Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Ein Standortvorteil der Norderstedter sei: «Sie haben in Hamburg immer auch vom HSV und von St. Pauli profitiert. Denn für Spieler, die in Hamburg bleiben wollen oder die nach Hamburg zurückkehren wollen, ist Norderstedt immer eine gute Adresse. Auch der DFB-Pokal ist für sie nichts Neues», sagte Zimmermann. «Klar ist: Sie haben seit langer Zeit keinen Spielrhythmus, weil die Regionalliga so lange pausiert hat. Das kann ein Nachteil für sie sein – muss es aber nicht. Wir werden Norderstedt mit Sicherheit nicht unterschätzen.»

