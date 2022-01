Zimmerei durch Großbrand zerstört

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bovenden (dpa/lni) – Bei einem Feuer ist das Gebäude einer Zimmerei in Bovenden zerstört worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag zunächst zu einem Schornsteinbrand in dem Ort im Landkreis Göttingen alarmiert worden. Dort stand jedoch bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen.

Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt mehr als 50 Einsatzkräften im Einsatz und versuchten von mehreren Seiten, den Brand zu löschen. Das Feuer sei bereits zu groß gewesen, um in das Gebäude zu gehen, sagte der Sprecher. Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Sie musste schließlich mit Hilfe eines Baggers abgerissen werden, sagte der Sprecher. Das Betriebsgebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers waren darin unter anderem Holz und Geräte der Zimmerei gelagert sowie eine Kfz-Werkstatt eingerichtet. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden vor einem Übergreifen des Feuers geschützt, die Bewohner wurden vorübergehend bei Nachbarn untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache waren zunächst unklar.

