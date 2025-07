Zigarette trotz Sauerstoffgerät – schwere Verbrennungen

Hamburg (dpa/lno) –

Er hatte ein Sauerstoffgerät und soll laut Feuerwehr trotzdem geraucht haben: Bei einer Verpuffung in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Eißendorf ist am Morgen ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Eine im Zimmer anwesende Angehörige habe schnell gehandelt und mit Wasser Schlimmeres verhindert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Mann wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Einsatz berichtet.