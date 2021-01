Ziereis zum Abstiegskampf: «Werden genügend Punkte holen»

Philipp Ziereis. Foto: Tay Duc Lam/Witters/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Kapitän gab in der Stunde der Niederlage die Richtung vor. Ungeachtet des ersten sportlichen Rückschlags im neuen Jahr ließ Philipp Ziereis keine Zweifel daran, dass der zuletzt klar im Aufschwung befindliche FC St. Pauli mit dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nichts zu tun haben wird. «Wir werden unseren Weg weiter gehen und auch genügend Punkte einfahren», betonte der 27 Jahre alte Abwehrspieler am Donnerstagabend nach der unglücklich zustande gekommenen 2:3 (2:2)-Heimniederlage gegen den VfL Bochum.

Denn letztlich machte ein Eigentor von Jubilar Daniel Buballa in dessen 250. Zweitliga-Spiel (63. Minute) die Heimniederlage perfekt und bescherte dem Tabellenzweiten und HSV-Verfolger aus Bochum drei durchaus verdiente Punkte. Der starke Auftritt der zuvor viermal unbesiegten Kiezkicker in den ersten 45 Minuten machte aber Mut, dass der Tabellen-16. tatsächlich den Klassenverbleib schaffen wird.

Vor allem die Offensivabteilung überzeugte am Donnerstag. Der nach längerer Verletzungspause wieder fitte Österreicher Guido Burgstaller traf zum dritten Mal in Serie. Daniel-Kofi Kyereh war mit einem sehenswerten 25-Meter-Schuss in den Winkel erfolgreich und Winterzugang Omar Marmoush gefiel abermals – auch ohne Torerfolg.

«Wir haben im Winter nachjustiert und das tut unserer Mannschaft insgesamt gut. Der Spirit im Team stimmt», lobte Trainer Timo Schultz. Der 43 Jahre alte Chefcoach ärgerte sich jedoch zurecht über drei «unnötige» Gegentore. «Wir haben alles in die Waagschale geworfen, aber uns die Tore selbst eingeschenkt. So hat es leider nicht zu einem Punkt gereicht», klagte er.

