Zielfahnder verhaften mutmaßlichen Messerstecher

Hamburg (dpa/lno) –

Einen Monat nach einem Messerangriff auf einen 24-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Georg hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Zielfahnder hätten am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen im Stadtteil Rahlstedt vollstreckt, teilte die Polizei mit. An der Aktion sei ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen. Der Albaner befinde sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Am 30. Juni waren nach Angaben der Polizei zwei Personengruppen in Streit geraten. Eine etwa fünfköpfige Gruppe soll den 24-Jährigen und seinen Begleiter auf den mitgeführten E-Scooter angesprochen und Interesse an dem Fahrzeug bekundet haben. Im Folgenden soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der 24-Jährige wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Die Gruppe flüchtete. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.