Zieler will nächsten Schritt: Hannovers Statistik «brutal»

Berlin (dpa) –

Ron-Robert Zieler erwartet nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg in der kommenden Saison eine besondere Entwicklung bei Hannover 96. «Die Statistik ist brutal. Sie zeigt, dass wir eine Mannschaft sind, die mithalten kann, aber uns fehlt das gewisse Etwas», sagte der Torwart nach dem 1:1 bei Hertha BSC am Freitagabend in der 2. Fußball-Liga.

Durch den späten Ausgleich von Enzo Leopold in der Nachspielzeit holten die Niedersachsen im Berliner Olympiastadion noch einen Punkt. Doch das bereits 13. Remis in dieser Saison deckte aus Sicht von Zieler auch Defizite auf. «Gerade im Hinblick auf die nächste Saison müssen wir unbedingt da hinkommen, dass wir Spiele für uns entscheiden, weil, das ist eine Floskel, aber es ist so, wir wollen etwas erreichen und dafür benötigt man Siege. Der Biss, der Wille, die Gier», sagte der ehemalige Nationaltorwart.

Hannover hat nach seinem 31. Spiel neun Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf Platz drei und somit keine realistische Aufstiegschance mehr. Holt die Fortuna am Samstagabend bei Schalke 04 mindestens einen Punkt, ist auch die letzte theoretische Bundesliga-Chance für 96 dahin.

«Es fehlt noch ein Tick», konstatierte Zieler. Dennoch ist der Schlussmann grundsätzlich optimistisch. «Die Mannschaft ist brutal stabil, sie steckt nicht auf, sie spielt auch weiter Fußball. Die Mannschaft wirkt gereifter und ich habe das Gefühl, es fehlt nicht mehr viel, um den nächsten Schritt zu gehen», meinte der 35-Jährige.