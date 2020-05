Zeugin und Polizei verfolgen Autodieb: Festnahme dann zu Fuß

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Rotenburg (dpa/lni) – Es klingt wie eine Szene aus einem Film: Eine Autofahrerin entdeckt einen gestohlenen Wagen, verfolgt den Dieb, informiert unterwegs die Polizei und die schlägt nach einer wilden Verfolgungsjagd zu. In Zeven (Landkreis Rotenburg) war in der Nacht zu Samstag ein Familienauto gestohlen worden. Am Sonntagvormittag bemerkte die Zeugin den Wagen, von dem sie in sozialen Medien gelesen hatte, in der Nähe von Brauel. Sie folgte dem Wagen, rief die Polizei an und informierte diese fortlaufend über ihre Position. Als der mutmaßliche Autodieb die Beamten bemerkte, gab er Gas und raste in Richtung Sittensen und dort quer durch den Ort. Dabei streifte er ein parkendes Auto und gefährdete andere Menschen. Schließlich konnte die Polizei das Auto zum Anhalten zwingen, der 39-Jährige flüchtete zu Fuß. Doch ein Streifenteam konnte ihn auf einer Wiese festnehmen. Der polizeibekannte Mann war vermutlich betrunken und war ohne Führerschein unterwegs, berichtete die Polizei.

Pressemitteilung