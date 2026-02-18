Zeugenaufruf nach mutmaßlich illegalem Autorennen

In Wilhelmsburg ist es zu einem mutmaßlich illegalen Autorennen gekommen. Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei sucht wegen eines Unfalls bei einem mutmaßlich verbotenen Autorennen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstagabend beobachtet, wie zwei Pkw durch ein Gewerbegebiet rasten.

Wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Glasfront eines Firmengebäudes und kam im Innenraum zum Stehen. Der Mann sei dann in das zweite am Rennen beteiligte Fahrzeug gestiegen und fuhr davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Bei ihren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Unfallwagen am Dienstagnachmittag ebenfalls in Wilhelmsburg gestohlen worden war.