Zeugen nach Sexualdelikt auf St. Pauli gesucht

Weil sich die Frau wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein unbekannter Mann hat in Hamburg St. Pauli eine 29-Jährige attackiert und ist sexuell übergriffig geworden. Nach den Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Freitagmorgen auf dem Weg nach Hause, als sich der Mann zunächst bei ihr unterhakte, sie dann attackierte, zu Boden brachte und sexuell berührte.

Weil sich die Frau wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Die 29-Jährige erstatte Anzeige. Die Polizei hofft nun auf Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagmorgen rund um die Hopfenstraße verdächtige Beobachtungen machten oder möglicherweise Hinweise zum Täter geben können.