Zeugen nach Pedelec-Unfall in Bremen gesucht

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Unfall mit einem E-Roller und einem Pedelec in Bremen-Walle sucht die Polizei Zeugen. Ein 34 Jahre alter Mann befuhr nach Polizeiangaben vom Samstag am Tag zuvor gegen 6.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Konsul-Smidt-Straße stadteinwärts, um nach links in die Einfahrt des Hauptzollamtes einzubiegen. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec hinter dem E-Roller auf dem Radweg. Als der Rollerfahrer abbog, fuhr der Radfahrer gegen den E-Scooter. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten zu Boden, wobei sich der Radfahrer schwer verletzte, wie es weiter hieß. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Rollerfahrer blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise gehen an die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850.