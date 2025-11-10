Zeugen nach Messerangriff in Kiel gesucht

Die Tat ereignete sich bereits am 23. Oktober im Hinterhof eines Parkhauses. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff im Kieler Stadtteil Gaarden suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen – insbesondere nach einer Frau, die dem Opfer Erste Hilfe leistete.

Die Tat ereignete sich bereits am 23. Oktober im Hinterhof eines Parkhauses. Ein 27-Jähriger soll einen 49-Jährigen mit einem Messer angegriffen und an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde später festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.