Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Kellerbrand mit fünf Verletzten in einem Kieler Mehrfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Die Ursache für das Feuer am Freitagabend sei weiter unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Kripo suche Zeugen, die verdächtige Person gesehen haben oder auf andere Weise zur Aufklärung beitragen können. Es gebe Hinweise, dass drei Jugendliche zur Brandzeit von dem Grundstück in unbekannte Richtung gelaufen seien.