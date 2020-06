Zeugen: Junger Mann zielt mit Gewehr auf Passanten

Bomlitz (dpa/lni) – Ein junger Mann soll in Bomlitz (Heidekreis) aus einem Dachgeschoss-Fenster heraus mit einem Gewehr auf Passanten gezielt haben. Dies hätten Zeugen am Samstagnachmittag gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte ermittelten einen 18-Jährigen, der mit einer Soft-Air mit Zielfernrohr hantierte. Er gab an, die Waffe lediglich zur Beobachtung genutzt zu haben. Die Beamten stellten zwei Soft-Air-Waffen sicher. Gegen den jungen Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung ermittelt.